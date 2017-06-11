Html лендинг

Надо сделать 5 лендингов. Что именно надо?

1. HTML (не путать с html5)

2. лендинги должны быть мега легкими. Чем меньше, тем лучше.

3. Лендинг должен работать как на мобайле, так и на десктопе

Лендинги надо сделать на общую тематику, это сбор данных, т.е. форма где будет емайл, имя, фамилия. По клику на кнопку отправить, сразу вылетает сообщение: отправлено.

Лендинги должны быть на английском языке.

П.С. главное, чтобы лендинг весил не более 20 кб.

П.С.С. Качество лендингов может быть среднее