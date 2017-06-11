Дизайн + вёрстка. Правки лендинга.

Именно Дизайн и Вёрстка.

Нужен человек, который и там и там неплохо, но шарит.

ДИЗАЙН И ВЁРСТКА.

Есть 2 лендинга (почти одинаковых),

1. Нужно сделать небольшие правки по дизайну (ТЗ есть), после чего изменить в соответствии с ними вёрстку.

2. Добавить контент на страницу (из готовых элементов портфолио: финал, проект, до/после, история).

ТЗ очень (реально) подробное, но кое-где нужно будет подумать головой.

Для связи: kakzhetak (скайп)

Срок — срочно, но работы там и так на 4-5 дней. Максимум.

Бюджет — 5000 руб.