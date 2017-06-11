Переделка landing page в адаптив, верстка

Лендинг из файлов psd (картинки прилагаются внизу) Из требований: 1. Обязательный приличный опыт в адаптивной верстке. 2. Примеры адаптивно разверстанных сайтов. 3. Кроссбраузерность, чистый, валидный код. Все должно сходу нормально работать на всех устройствах Примеров, как должен сайт выглядеть в адаптированном ...
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Необходимо сверстать и сделать адаптивным уже готовый дизайн, есть в psd (десктопный формат).
Сверстать в адаптивном формате под все экраны до мобил, обеспечить максимально быструю загрузку, сверстать по всем правилам:
https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/
Сделать простейший калькулятор. PSD в личку
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