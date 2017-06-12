Нужен спец по ReactJS

просто нужно готовый дизайн одностраничника перевести на сайт. нужно понять сколько будет стоить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо восстановить сжатый js файл проекта. Есть исходный код фронтенда.
Прикрепил сжатый файл, нужно восстановить app.js. Если понадобится весь архив проекта, говорите.
Мы можем разминифицировать файл сами, но проьлема вот в чем, при минификации стерлись названия функций, теперь они выглядят как буквы (прикрепил скрин). Если вы знаете как восстановить, предлагайте свою кандидатуру.
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