Адаптивная верстка сайта

Нужен верстальщик доделывать проект. Доработка фронтэнда на работающем сайте: допиливание элементов интерфейса (в первую очередь форм). Верстка без привязки к готовому фреймворку. Работа через репозиторий: Git+SourceTree (в принципе графическая надстройка не навязывается - хоть из ...
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