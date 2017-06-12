Верстальщик на проект

Нужен верстальщик доделывать проект. Доработка фронтэнда на работающем сайте: допиливание элементов интерфейса (в первую очередь форм). Верстка без привязки к готовому фреймворку. Работа через репозиторий: Git+SourceTree (в принципе графическая надстройка не навязывается - хоть из консоли, как удобно). Управление проектом в Jira это значит что ставится задача, обсуждается и принимается там.

Оплата спринтами по факту выполненных работ. Начинать нужно сейчас. Выходных и праздников нет, работа на результат.

upd. Эскизы в Fireworks. Оптимизация контента верстки обязательна (JPG на 60 кило это бяка, а PNG оптимизированный до 15 кило это хорошо).