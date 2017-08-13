Нужно адаптивно сверстать-установить сайт (вордпресс)

HTML-версткаЗавершен21 заявка306 просмотров
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Есть дизайн (PSD-исходники). Нужно макет сверстать адаптивно и установить на вордпресс.

Сайт простой - три экрана. 2000 руб.

7 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
rustvalve
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
2 дня
Рекомендую.
Четкое ТЗ, оплата в срок - рекомендую к сотрудничеству
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