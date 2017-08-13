Нужно адаптивно сверстать-установить сайт (вордпресс)

Надо сделать 5 лендингов. Что именно надо? 1. HTML (не путать с html5) 2. лендинги должны быть мега легкими. Чем меньше, тем лучше. 3. Лендинг должен работать как на мобайле, так и на десктопе Лендинги надо сделать на общую ...