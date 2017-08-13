Нужно адаптивно сверстать-установить сайт (вордпресс)

Необходимо сверстать и сделать адаптивным(резина) десктопный дизайн Сверстать в адаптивном формате под все экраны до мобил, обеспечить максимально быструю загрузку, сверстать по всем правилам: [url=https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/]https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/[/url] Сделать интеграцию с калькулятором http://www.autoins.ru/ru/osago/calculator/ PSD в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн (PSD-исходники). Нужно макет сверстать адаптивно и установить на вордпресс.
Сайт простой - три экрана. 2000 руб.
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