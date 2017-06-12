Верстка и интеграция

Необходимо восстановить сжатый js файл проекта. Есть исходный код фронтенда. Прикрепил сжатый файл, нужно восстановить app.js. Если понадобится весь архив проекта, говорите. Мы можем разминифицировать файл сами, но проьлема вот в чем, при минификации стерлись названия функций, теперь ...