Верстка и интеграция

HTML-версткаЗакрыт7 заявок152 просмотра
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Добрый день

Требуется выполнить верстку и интеграцию макетов во вложении

Требования:

- адаптивность

- анимированная верстка с различными эффектами

- интеграция с нормальной платформой Diafan, UMI, Bitrix - предпочтение коммерческим платформам

Пожалуйста указывайте платформу, сроки и стоимость! ... и скайп :)

7 лет назад
insitemedia
Игорь 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
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