Объединить два сайта в один. Изменить дизайн.

HTML-версткаЗавершен8 заявок245 просмотров
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Есть два сайта, kinetrapro.ru и orichem.ru. Необходимо разместить на сайте kinetrapro.ru, сильно не меняя дизайн, содержимое сайта orichem.ru. Сайт на Joomla, если будет необходимо изменить структуру сайта, это обсуждаемо. Важно, чтобы общий каталог оборудования был оформлен грамотно, с удобной навигацией по разделам. В приложенном файле набросок дизайна совмещенного сайта. Необходима "резиновая верстка" с возможностью добавления разделов и материалов, а также пунктов меню.

7 лет назад
ictchem
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
srgv80
Сергей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$60
6 дней
Рекомендую Сергея, как ответственного и профессионального исполнителя. Работа выполнена в срок, никаких разногласий в процессе выполнения задания. Было очень приятно общаться, получил больше, чем заказывал, за гуманные деньги. Продолжаем сотрудничество в новом проекте.
Алексей адекватный, порядочный и интересный человек - заказчик... и, как оказалось, партнер по проекту. Понятная постановка задачи, всегда на связи, открыт к обсуждению деталей, дружелюбен и вежлив, ни каких вопросов по оплате заказа. Приятный бонус к объявленному ценнику за работу только усилил положительные впечатления от работы с Алексеем. Однозначно рекомендую тем, кто нацелен на положительный, удовлетворяющий заказчика результат, а не просто на факт выполнения работы... Продолжаем сотрудничать.
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