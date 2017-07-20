Объединить два сайта в один. Изменить дизайн.

Необходимо сверстать лендинг. Срок - 1-2 дня Стоимость 1500 руб. Обязательно должно быть кроссбраузерно Скорость загрузки лендинга не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте к предложению для сотрудничества примеры ваших работ Все подробности обсудим с кандидатами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта, kinetrapro.ru и orichem.ru. Необходимо разместить на сайте kinetrapro.ru, сильно не меняя дизайн, содержимое сайта orichem.ru. Сайт на Joomla, если будет необходимо изменить структуру сайта, это обсуждаемо. Важно, чтобы общий каталог оборудования был оформлен грамотно, с удобной навигацией по разделам. В приложенном файле набросок дизайна совмещенного сайта. Необходима "резиновая верстка" с возможностью добавления разделов и материалов, а также пунктов меню.
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