Объединить два сайта в один. Изменить дизайн.

Алексей адекватный, порядочный и интересный человек - заказчик... и, как оказалось, партнер по проекту. Понятная постановка задачи, всегда на связи, открыт к обсуждению деталей, дружелюбен и вежлив, ни каких вопросов по оплате заказа. Приятный бонус к объявленному ценнику за работу только усилил положительные впечатления от работы с Алексеем. Однозначно рекомендую тем, кто нацелен на положительный, удовлетворяющий заказчика результат, а не просто на факт выполнения работы... Продолжаем сотрудничать.