Поправить верстку на сайте и на мобильной версии

Здравствуйте!

Скрин 1: поехала верстка, нужно исправить

Скрин 2: нужно будет объединить некоторые разделы в один и добавить новые

3: поправить адаптивную верстку

Больше интересует фикс прайс, но можем обговорить и почасовую оплату (не выше 6$/час). Пожалуйста укажите в вашем письме примерную оценку за данный тип работы или сколько времени это займет, я понимаю что на данном этапе информации недостаточно, остальные детали предоставим понравившимся кандидатам.

Спасибо!