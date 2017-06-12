Сверстать Лендинг

HTML-версткаЗакрыт26 заявок524 просмотра
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Необходимо сверстать лендинг.

Срок - 1-2 дня

Стоимость 1500 руб.

Обязательно должно быть кроссбраузерно

Скорость загрузки лендинга не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте к предложению для сотрудничества примеры ваших работ

Все подробности обсудим с кандидатами

7 лет назад
tchibo-1985
Алексей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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