Сверстать лендинг + админка

Здравствуйте! Скрин 1: поехала верстка, нужно исправить Скрин 2: нужно будет объединить некоторые разделы в один и добавить новые 3: поправить адаптивную верстку Больше интересует фикс прайс, но можем обговорить и почасовую оплату (не выше 6$/час). Пожалуйста укажите в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать лендинг (адаптивный) в соответствии с ТЗ (скину лично).
Кратко что нужно сделать:
Лендинг на тему микрозаймов. Админка нужна для смены заголовков и инфы на лендинге. Также В адмике должен быть список заявок полученных через форму.
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