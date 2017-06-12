Сверстать лендинг + админка

Здравствуйте! Скрин 1: поехала верстка, нужно исправить Скрин 2: нужно будет объединить некоторые разделы в один и добавить новые 3: поправить адаптивную верстку Больше интересует фикс прайс, но можем обговорить и почасовую оплату (не выше 6$/час). Пожалуйста укажите в ...