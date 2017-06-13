Нужно скопировать 4 калькулятора

$10
HTML-версткаЗакрыт3 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно скопировать 4 калькулятора. на выходе я должен получить 4 автономных страницы на пшп или штмл с рабочим калькулятором на каждой.

Оплата на ЯД или карту любого банка или БС в любой бирже фриланса.

список в файле.

7 лет назад
-Spectator-
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Объединить два сайта в один. Изменить дизайн.

    Есть два сайта, kinetrapro.ru и orichem.ru. Необходимо разместить на сайте kinetrapro.ru, сильно не меняя дизайн, содержимое сайта orichem.ru. Сайт на Joomla, если будет необходимо изменить структуру сайта, это обсуждаемо. Важно, чтобы общий каталог оборудования был ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать Лендинг

    Необходимо сверстать лендинг. Срок - 1-2 дня Стоимость 1500 руб. Обязательно должно быть кроссбраузерно Скорость загрузки лендинга не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте к предложению для сотрудничества примеры ваших работ Все подробности обсудим с кандидатами

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг + админка

    $35

    Нужно сверстать лендинг (адаптивный) в соответствии с ТЗ (скину лично). [b] Кратко что нужно сделать:[/b] Лендинг на тему микрозаймов.  Админка нужна для смены заголовков и инфы на лендинге. Также В адмике должен быть список заявок полученных через форму.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку на сайте и на мобильной версии

    Здравствуйте! Скрин 1: поехала верстка, нужно исправить Скрин 2: нужно будет объединить некоторые разделы в один и добавить новые 3: поправить адаптивную верстку Больше интересует фикс прайс, но можем обговорить и почасовую оплату (не выше 6$/час). Пожалуйста укажите в ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и интеграция

    Добрый день Требуется выполнить верстку и интеграцию макетов во вложении Требования: - адаптивность - анимированная верстка с различными эффектами - интеграция с нормальной платформой Diafan, UMI, Bitrix - предпочтение коммерческим платформам Пожалуйста указывайте платформу, сроки и стоимость! ... и скайп :)

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сверстать Лендинг.

    $27

    Необходимо сверстать Лендинг. Сроки- до 14.06.2017, 9.00 по Мск Стоимость 1500 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису : [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ [/url]Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка ленда, переделка в адаптив, калькулятор

    $60

    Необходимо сверстать и сделать адаптивным(резина) десктопный дизайн Сверстать в адаптивном формате под все экраны до мобил, обеспечить максимально быструю загрузку, сверстать по всем правилам:  [url=https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/]https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/[/url] Сделать интеграцию с калькулятором http://www.autoins.ru/ru/osago/calculator/    PSD в личку

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад