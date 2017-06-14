Адаптивная/мобильная версия главной и внутренней страницы сайта

HTML-версткаЗавершен17 заявок226 просмотров
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Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно).  Типовый сайт для примера http://vulcanclub.net

Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней.  Смогу выслать в личку пример мобильной версии такого же сайта в других цветах (можно сделать такой же дизайн, но код должен быть оригинальный). Также есть исходники в psd. 

Предложите Ваши цены  и сроки, пожалуйста. Буду выбирать по цене и опыту исполнителя (либо примеру работы с адаптивкой). Спасибо

7 лет назад
contentbot
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SikzX
Антон 
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Антон очень порадовал исполнением работы. Он выполнял мой проект по адаптивной/мобильной верстке двух сайтов. Работает быстро и качественно. Любезно выполняет все возникающие просьбы по правкам. Рекомендую! Буду обращаться повторно.
Рекомендую заказчика. Четкая постановка задачи. Всегда в сети, не пропадает. Общение непринужденное, спокойное. Надеюсь, еще сработаемся!
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