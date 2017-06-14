Адаптивная/мобильная версия главной и внутренней страницы сайта

Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно). Типовый сайт для примера http://vulcanclub.net

Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней. Смогу выслать в личку пример мобильной версии такого же сайта в других цветах (можно сделать такой же дизайн, но код должен быть оригинальный). Также есть исходники в psd.

Предложите Ваши цены и сроки, пожалуйста. Буду выбирать по цене и опыту исполнителя (либо примеру работы с адаптивкой). Спасибо