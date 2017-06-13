Верстка и натяжка на CMS

Нужно сверстать лендинг (адаптивный) в соответствии с ТЗ (скину лично). [b] Кратко что нужно сделать:[/b] Лендинг на тему микрозаймов. Админка нужна для смены заголовков и инфы на лендинге. Также В адмике должен быть список заявок полученных через форму.