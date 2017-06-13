Сверстать и настроить видео-баннер для мобильного браузера

Ролик уже есть, надо сделать верстку и автозапуск его.

То есть, при открытии сайта должен проигрываться видео-ролик в максимально возможный размер.

Прототип http://test-video.bestssp.com/test.html

Но он не работает на мобильных браузерах, надо сделать, чтоб работало.

В числе результатов: указать, в какие форматы и чем конвертировать ролики, если нужны разные кодеки, и сделать скрипт/верстку для отображения.

Пример можно посмотреть тут: http://poligon.videonow.ru/tests/html5/test_overlay_lala.html