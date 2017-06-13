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Сверстать и настроить видео-баннер для мобильного браузера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ролик уже есть, надо сделать верстку и автозапуск его.
То есть, при открытии сайта должен проигрываться видео-ролик в максимально возможный размер.
Прототип http://test-video.bestssp.com/test.html
Но он не работает на мобильных браузерах, надо сделать, чтоб работало.
В числе результатов: указать, в какие форматы и чем конвертировать ролики, если нужны разные кодеки, и сделать скрипт/верстку для отображения.
Пример можно посмотреть тут: http://poligon.videonow.ru/tests/html5/test_overlay_lala.html
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