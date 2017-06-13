Доработать шаблон, доделать мобильную адаптацию, оптимизировать

Есть купленный шаблон. Сайт в большей степени построен на JS, одностраничный, но не Landing. Оптимизирован очень плохо, очень сильно

тормозит. Мобильная адаптация есть (тоже на JS), но тоже очень кривая и

многое работает не так как нужно.

Сколько будет стоить оптимизировать сайт + доделать мобильную адаптацию.

Желательно цены отдельно за первое и второе.