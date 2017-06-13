сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 слайдов\экранов) - в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку - ВАЖНО!!!! дизайн нарисован в Sketch - под мобильные также - никаких диалоговых окон ...
Доработать шаблон, доделать мобильную адаптацию, оптимизировать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть купленный шаблон. Сайт в большей степени построен на JS, одностраничный, но не Landing. Оптимизирован очень плохо, очень сильно
тормозит. Мобильная адаптация есть (тоже на JS), но тоже очень кривая и
многое работает не так как нужно.
Сколько будет стоить оптимизировать сайт + доделать мобильную адаптацию.
Желательно цены отдельно за первое и второе.
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