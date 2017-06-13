Правка сайта

сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 слайдов\экранов) - в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку - ВАЖНО!!!! дизайн нарисован в Sketch - под мобильные также - никаких диалоговых окон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подправить главную страницу http://stanokmebel.ru/
1. Зафиксировать на главной странице только записи с продукцией 13 шт.
2. Разделить эти записи как в примере http://mvp.ru/products/vakuumnye-pressy
3. Настроить чтоб новые статьи не выкладывались на главную
4. "Последние записи" в левой колонке настроить текстом, без картинок, как "Рубрика"
5. Убрать внешние ссылки 3 шт.
6. Настроить, чтоб Заголовок любой записи был тегом Н1 первым и единственным (сейчас стоит первым Н1 надпись в шапке)
7. Краткая консультация
От вас в первом сообщении стоимость и сроки
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