Правка сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется подправить главную страницу http://stanokmebel.ru/

1. Зафиксировать на главной странице только записи с продукцией 13 шт. 

2. Разделить эти записи как в примере http://mvp.ru/products/vakuumnye-pressy

3. Настроить чтоб новые статьи не выкладывались на главную 

4. "Последние записи" в левой колонке настроить текстом, без картинок, как "Рубрика" 

5. Убрать внешние ссылки 3 шт. 

6. Настроить, чтоб Заголовок любой записи был тегом Н1 первым и единственным (сейчас стоит первым Н1 надпись в шапке) 

7. Краткая консультация 

От вас в первом сообщении стоимость и сроки

7 лет назад
Sasha121989
Александр 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать в «чистый» ХТМЛ - 1 страничку лендинга (дизайн Sketch)

    сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 слайдов\экранов) - в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку - ВАЖНО!!!! дизайн нарисован в Sketch - под мобильные также - никаких диалоговых окон ...

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по верстке на WordPress.

    Нужен специалист по верстке на WordPress. Задача: постоянная доработка сайта, добавление контента и А/В тестирование в дизайне. Нужен специалист, профессионал в верстке + постоянная связь и исполнительность. ТЗ готово, вышлю по требованию, можно приступать после согласования условий.

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить адаптивность на сайте

    $5

    Есть адаптивный дизайн страницы, на которой один блок информации не адаптивный, криво выводятся списки ul, ol, и еще пара кривых моментов. Необходимо исправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать шаблон, доделать мобильную адаптацию, оптимизировать

    Есть купленный шаблон. Сайт в большей степени построен на JS, одностраничный, но не Landing. Оптимизирован очень плохо, очень сильно тормозит. Мобильная адаптация есть (тоже на JS), но тоже очень кривая и многое работает не так ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка элементов макета

    Необходимо сверстать хедер и футер из макета. Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и настроить видео-баннер для мобильного браузера

    $50

    Ролик уже есть, надо сделать верстку и автозапуск его. То есть, при открытии сайта должен проигрываться видео-ролик в максимально возможный размер. Прототип http://test-video.bestssp.com/test.html Но он не работает на мобильных браузерах, надо сделать, чтоб работало. В числе результатов: указать, в ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка на CMS

    Cверстать главную страницу с учетом функционала. Адаптивная вёрстка, CMS на Joomla или Wp.  Рассматриваются кандидаты с указанием портфолио и стоимости работы.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная/мобильная версия главной и внутренней страницы сайта

    Нужно либо адаптировать существующий код сайта, либо написать новый код под мобильные устройства (под планшет не нужно).  Типовый сайт для примера http://vulcanclub.net Нужна верстка только главной страницы и одной внутренней.  Смогу выслать в личку пример мобильной версии ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад