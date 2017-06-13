Правка сайта

Требуется подправить главную страницу http://stanokmebel.ru/

1. Зафиксировать на главной странице только записи с продукцией 13 шт.

2. Разделить эти записи как в примере http://mvp.ru/products/vakuumnye-pressy

3. Настроить чтоб новые статьи не выкладывались на главную

4. "Последние записи" в левой колонке настроить текстом, без картинок, как "Рубрика"

5. Убрать внешние ссылки 3 шт.

6. Настроить, чтоб Заголовок любой записи был тегом Н1 первым и единственным (сейчас стоит первым Н1 надпись в шапке)

7. Краткая консультация

От вас в первом сообщении стоимость и сроки