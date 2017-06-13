Нужен специалист по верстке на WordPress.

HTML-версткаЗакрыт12 заявок146 просмотров
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Нужен специалист по верстке на WordPress. Задача: постоянная доработка сайта, добавление контента и А/В тестирование в дизайне. Нужен специалист, профессионал в верстке + постоянная связь и исполнительность. ТЗ готово, вышлю по требованию, можно приступать после согласования условий.

WordPress
7 лет назад
presstudio
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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