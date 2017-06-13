Адаптивная верстка одной страницы

Здравствуйте.

Нужно сверстать одну страницу. Макет в приложении.

Так же прилагаю картинки как примерно бы хотелось видеть сайт в разных расширениях. Это именно пожелание, поэтому если мое видение не укладывается в сетку - обсудим и сделаем по сетке.

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо!