Вёрстка под AdmineLTE(bootstrap template) по мокапу

Здравствуйте. Нужно сверстать одну страницу. Макет в приложении. Так же прилагаю картинки как примерно бы хотелось видеть сайт в разных расширениях. Это именно пожелание, поэтому если мое видение не укладывается в сетку - обсудим и сделаем по ...