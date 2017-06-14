Вёрстка под AdmineLTE(bootstrap template) по мокапу

Требуется скорректировать окно ютуб на сайте les-sib.ru под размер окна. При открывании сайта через мобильные устройства видео ютуб открывается некорректно и так на каждой странице где есть видео, их порядка 10
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