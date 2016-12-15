Необходимо нарисовать баннер для слайдера с акцией. В приложениях дизайн сайта - для понимания общей концепции, оригинал баннера и крупный план - как выглядит на сайте. Вот вместо этого стандартного баннера должен ...
Баннер
Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?
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