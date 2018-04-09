Логотип для кальянной

Обратился к этому исполнителю по рекомендации друга. Ольга показала три варианта логотипа без предоплаты спустя 3 дня. Один из вариантов понравился особенно! Логотип подошел как для расположения на сайте так и для полиграфии. Исходники сразу в нескольких распространенных форматах. Рекомендую.