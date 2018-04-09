Логотип для кальянной

$33
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок205 просмотров
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Господа, нужно сделать логотип для калянной, есть название - Дубай.

Мне нужно будет из этого лого потом делать внешку светящуюся, чтобы вы понимали

6 лет назад
bitrixdo
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
6 лет назад
$35
3 дня
Обратился к этому исполнителю по рекомендации друга. Ольга показала три варианта логотипа без предоплаты спустя 3 дня. Один из вариантов понравился особенно! Логотип подошел как для расположения на сайте так и для полиграфии. Исходники сразу в нескольких распространенных форматах. Рекомендую.
Отличный заказчик - понятное тз, быстрая обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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