Логотип, консьерж-сервиса

Нужно создать фирменный, стильный и креативный логотип

Названия компании: Ключники

Направление деятельности: премиум консьерж-сервис по приёму делегаций в трех локациях: Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село - в связи с этим необходимо разработать лого с возможность заменять место оказания услуг в каждом варианте: Ключники Петергофа, Ключники Царского Села и Ключники петербурга

В логотипе использовать ключи и корону монарха, возможно в каждом направлении добавить герб пригорода или города