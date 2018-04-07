Логотип, консьерж-сервиса

Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок181 просмотр
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Нужно создать фирменный, стильный и креативный логотип 

Названия компании: Ключники

Направление деятельности: премиум консьерж-сервис по приёму делегаций в трех локациях: Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село - в связи с этим необходимо разработать лого с возможность заменять место оказания услуг в каждом варианте: Ключники Петергофа, Ключники Царского Села и Ключники петербурга

В логотипе использовать ключи и корону монарха, возможно в каждом направлении добавить герб пригорода или города

6 лет назад
WorldTravelClub
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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