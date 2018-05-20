WorldTravelClub

Андрей WorldTravelClub

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

July_Fedotova
Юлия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения в презентацию и сделать второй формат для мобильных
Советую!
Работа была выполнена в сроки. Качество устроило нареканий нет. Будем обращаться еще. Рекомендую
Ответный отзыв