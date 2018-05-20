WorldTravelClub

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Необходимо прозвонить/выслать КП по базе данных организации и компании Санкт-Петербурга. Предложить товары первой необходимости и услуги по дезинфекции. Более 5000 организацийПродажи и лиды10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо конвертировать существующий файл в формат PNG с прозрачным фоном в четырех цветах 1. Черный 2. Золотой (градиентом как на вложенном файле афиши) 3. Серебряный (тоже градиентом) 4. Красным #c7234dИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт5 лет назад
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Требуется подобрать подходящую форму бронирования согласно тз для Джумлы с последующей установкой и настройкой. Требования к форме: Модуль бронирования экскурсии во всплывающем окне (POP UP) Поля: Дата, время, кол-во туристов + контактные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно изменить несколько страниц презентации, заменить логотип и сделать второй вариант мобильной версии. Стиль презентации оставить то же. Мобильную версию на Ваше усмотрение. Во вложение презентация Petergof Dark - ее изменить, petrehof - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Срочно! Нужно перевести текст с русского на английский. Документ на гугл диске https://drive.google.com/open?id=10-DachKj5L5aVldOf7X2V3M3o7CBZA9GBArZiEi_9qoПереводы22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы создаем сайт консьерж-сервиса в Санкт-Петербурге. Необходима помощь в создании структуры сайта согласно требованиям Написание уникального продающего текста Рекомендации по дизайну Написание классного слогана и формулировка УТП Написание текста о ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать фирменный, стильный и креативный логотип Названия компании: Ключники Направление деятельности: премиум консьерж-сервис по приёму делегаций в трех локациях: Санкт-Петербург, Петергоф, Царское Село - в связи с этим необходимо разработать лого с ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима работающая платформа ICO для размещения технологии по переработке высокотоксичным и радиоактивных отходов в зоне ЕвросоюзаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад