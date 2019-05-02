Вводные данные: Есть исходник в .ai графики, которую нужно напечатать на коробке (прикрепил к заданию). Задача: сделать развертку этой графики под размеры коробки (штамп) для того, чтобы коробку можно было передать в печать. Коробка ...
Внести изменения в презентацию и сделать второй формат для мобильных
Нужно изменить несколько страниц презентации, заменить логотип и сделать второй вариант мобильной версии.
Стиль презентации оставить то же. Мобильную версию на Ваше усмотрение.
Во вложение презентация Petergof Dark - ее изменить, petrehof - mobile пример мобильной версии
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