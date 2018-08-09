Верстка в CorelDRAW

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Закрыт11 заявок215 просмотров

Бейдж, диплом, таблички - есть макеты в cdr от прошлого мероприятия, нужно переделать все для нового. Где-то просто поменять названия места и даты. Где-то картинку заменить на новую. 400 руб.

CorelDRAW
7 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров