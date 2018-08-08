Разработка макета вырубки для коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок196 просмотров

Требуется сделать макет вырубки для полиграфии в pdf и наложить сверху дизайн. Размеры указаны. 

7 лет назад
Missmawehbka
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров