Презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок204 просмотра

Добрый день!

Во вложении презентация, которая мне очень нравится. Нужно сделать что-то подобное только с нашими корпоративными цветами (голубой или цвет морской волны). Так же мне нравится как дублируется там логотип на всех страничках. Все должно быть цивильно и выглядеть дорого)

Соорентируйте по стоиомсти

7 лет назад
guest_15335370839693
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров