Добрый день!

Во вложении презентация, которая мне очень нравится. Нужно сделать что-то подобное только с нашими корпоративными цветами (голубой или цвет морской волны). Так же мне нравится как дублируется там логотип на всех страничках. Все должно быть цивильно и выглядеть дорого)

Соорентируйте по стоиомсти