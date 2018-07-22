Нужно сделать psd \pdf файлы для печати на банках с чистящими ювелирку средствами. Логотипы предоставим. Задание в приложении.
Листовка А4
Фирменный стиль есть, схема расположения, информация, фото - все есть
Нужна срочно
Заявки фрилансеров
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