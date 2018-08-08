Требуется сделать макет вырубки для полиграфии в pdf и наложить сверху дизайн. Размеры указаны.
Cделать PDF-сопроводиловку про BarterCoin
Сделать сопроводиловку по СТАРОМУ шаблону из аттача:
-------- НАЧАЛО --------
немного о систме BarterCoin:
- выпуск и отправка пластиковой карты почтой от 0р
- ввод-вывод 0% (в большинство популярных валют)
- внутренний перевод 0%
- годовое обслуживание - 0р
- смс информирование - 0р в мес
- срок действия карты - бессрочно
- кредитный лимит - по ставке 0% годовых
Активация по адресу: https://bartercoin.holding.bz/activate
Получить BarterCoin на карту: http://bartervito.holding.bz
--------- КОНЕЦ -----------
Бюджет $2-3-5, оплата самим BarterCoin (оттуда вывод c комиссией 0% в кеш) - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Заявки фрилансеров
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