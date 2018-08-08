Cделать PDF-сопроводиловку про BarterCoin

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки517 просмотров

Сделать сопроводиловку по СТАРОМУ шаблону из аттача:

-------- НАЧАЛО --------

немного о систме BarterCoin:

- выпуск и отправка пластиковой карты почтой от 0р

- ввод-вывод 0%  (в большинство популярных валют)

- внутренний перевод 0%

- годовое обслуживание - 0р

- смс информирование - 0р в мес

- срок действия карты -  бессрочно

- кредитный лимит - по ставке 0% годовых

Активация по адресу: ﻿https://bartercoin.holding.bz/activate

Получить  BarterCoin на карту: ﻿http://bartervito.holding.bz

--------- КОНЕЦ -----------

Бюджет $2-3-5, оплата самим BarterCoin (оттуда вывод c комиссией 0% в кеш) - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров