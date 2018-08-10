Улучшить вид PDF документа

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки151 просмотр

Есть документ, где заголовок, текст и таблица - на трех страницах в PDF документе. Необходимо просто собрать все на 1-2 страницах. 

Никак не можем отредактировать данный файл, упорно пробел между данными блоками ставится на всю страницу. По срокам - вот прямо в течение часа желательно. Сразу напишите цену и я отправлю документ в личку.

7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро поправил испорченный PDF-документ. Рекомендую!
Андрей все доступно объяснил по заданию, оплата мгновенная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
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Верстка полиграфии