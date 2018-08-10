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Улучшить вид PDF документа
Есть документ, где заголовок, текст и таблица - на трех страницах в PDF документе. Необходимо просто собрать все на 1-2 страницах.
Никак не можем отредактировать данный файл, упорно пробел между данными блоками ставится на всю страницу. По срокам - вот прямо в течение часа желательно. Сразу напишите цену и я отправлю документ в личку.
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