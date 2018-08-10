Сделать сопроводиловку по СТАРОМУ шаблону из аттача: -------- НАЧАЛО -------- немного о систме BarterCoin: - выпуск и отправка пластиковой карты почтой от 0р - ввод-вывод 0% (в большинство популярных ...
Верстка книги для Amazon print-on-demand в InDesign
Задание: верстка 500 страниц книги + дизайн обложки
Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта.
Требования:
- Портфолио, книги созданные с Вашим участием;
- Базовое(начальное) знание Иврита и Английского
- Опыт проживания в Израиле от одного года будет большим плюсом
- возможность сделать верстку right-to-left (Иврит) и left-to-right (Английский)
Наличие формального образования не требуется.
Свое резюме и портфолио присылайте на
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм. (Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники) Тематика баннеров: Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД) ДОД тема дня ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно срочно сверстать магнит. Картинка, на ней полупрозрачная полоска и лого (в cdr). Есть пример и картинка. 400 руб с учетом срочности.Завершен7 лет назад
Необходимо разработать дизайн четырех этикеток. Нужен обычный попсовый дизайн без изысков, но грамотный и приятный. Примерный размер каждой этикетки: 20х8 см. Готовы сотрудничать только с профессиональным дизайнером, имеющим опыт в сфере дизайна упаковки. Ссылка на ...Завершен6 лет назад
- $45
Здравствуйте, требуется сверстать книгу для печати, объем текста около 90 тыс. знаков, верстка простая без картинок, графиков, формул. Сделать нужно за сегодня. Можете предложить свою цену ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт7 лет назад
Бейдж, диплом, таблички - есть макеты в cdr от прошлого мероприятия, нужно переделать все для нового. Где-то просто поменять названия места и даты. Где-то картинку заменить на новую. 400 руб.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно срочно сейчас поправить макет в ПСДВерстка полиграфии13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть документ, где заголовок, текст и таблица - на трех страницах в PDF документе. Необходимо просто собрать все на 1-2 страницах. Никак не можем отредактировать данный файл, упорно пробел между данными блоками ...Завершен7 лет назад
Є презентація українською на 15 слайдів, треба осучаснити дизайн, поміняти фігури, вставити фотки... Роботи години на 2-3Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать макет вырубки для полиграфии в pdf и наложить сверху дизайн. Размеры указаны.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт7 лет назад