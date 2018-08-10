Верстка книги для Amazon print-on-demand в InDesign

Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм. (Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники) Тематика баннеров: Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД) ДОД тема дня ...