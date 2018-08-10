Верстка книги для Amazon print-on-demand в InDesign

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки233 просмотра

Задание: верстка 500 страниц книги + дизайн обложки

Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта. 

 

Требования:

- Портфолио, книги созданные с Вашим участием;

- Базовое(начальное) знание Иврита и Английского

- Опыт проживания в Израиле от одного года будет большим плюсом

- возможность сделать верстку right-to-left (Иврит) и left-to-right (Английский)

 

Наличие формального образования не требуется. 

Свое резюме и портфолио присылайте на 

7 лет назад
guest_150903728125
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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