Нужен дизайнер | Монтаж рекламных баннеров для Facebook, Инстаграм

Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм.

(Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники)

Тематика баннеров: Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД)

ДОД тема дня "Английский для моряков/морской английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)

(Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис) ДОД тема дня "Бизнес Английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)

(Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис) ДОД тема дня "ЗНО по английскому языку" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)

То естьи сохранить в разных размерах по 3шт.

Размеры:

Facebook: 1200х628

Инстаграм: 1080х1350

Instagram Stories: 1080х1920

Баннера для инстаграм и сториз должны быть точно такие как и для фб (, а информация, картинка и фоновый цвет остаются те же, только немного перестраивается вид ( размеры немного меняются и размещение информации с горизонтального вида на вертикальный, как на примерах см. внизу).

Обязательное условие: