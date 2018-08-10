Нужен дизайнер | Монтаж рекламных баннеров для Facebook, Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок198 просмотров

Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм.

(Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники)

Тематика баннеров: Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД)

  • ДОД тема дня "Английский для моряков/морской английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
  • ДОД тема дня "Бизнес Английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
  • ДОД тема дня "ЗНО по английскому языку" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
То есть нужно сделать 9 разных баннеров и сохранить в разных размерах по 3шт. Всего должно получиться: 27 шт.

Размеры:

  • Facebook: 1200х628
  • Инстаграм: 1080х1350
  • Instagram Stories: 1080х1920
Баннера для инстаграм и сториз должны быть точно такие как и для фб (меняется только размер макета, а  информация, картинка и фоновый цвет остаются те же, только немного перестраивается вид ( размеры немного меняются и размещение информации с горизонтального вида на вертикальный, как на примерах см. внизу).

Обязательное условие:

  • - Картинки должны быть с фри фотостока или с другого источника и не должны нарушать авторские права. (Кое какие картинки у нас есть)
  • - Картинки должны быть привлекательные/продающие с нужной эмоцией и тп.
  • - Чтобы цвета были мягкие как на примерах (коды некоторых цветов предоставим но можно и другие)
  • - Чтобы все баннеры проходили модерацию в Фейсбук на текст. Проверяется здесь: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
7 лет назад
DjumaI
Иван 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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