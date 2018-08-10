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Нужен дизайнер | Монтаж рекламных баннеров для Facebook, Инстаграм
Нужно смонтажить красивые привлекательные рекламные баннеры для Facebook, Инстаграм.
(Есть примеры во вложении но они немного простоваты/примитивные. Могу предоставить их исходники)
Тематика баннеров: Приглашение на День Открытых Дверей (ДОД)
- ДОД тема дня "Английский для моряков/морской английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
- ДОД тема дня "Бизнес Английский" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
- ДОД тема дня "ЗНО по английскому языку" (Нужно 3 разных баннера для ФБ, такие же 3 для инстаграм и такие же 3 для Сторис)
Размеры:
- Facebook: 1200х628
- Инстаграм: 1080х1350
- Instagram Stories: 1080х1920
Обязательное условие:
- - Картинки должны быть с фри фотостока или с другого источника и не должны нарушать авторские права. (Кое какие картинки у нас есть)
- - Картинки должны быть привлекательные/продающие с нужной эмоцией и тп.
- - Чтобы цвета были мягкие как на примерах (коды некоторых цветов предоставим но можно и другие)
- - Чтобы все баннеры проходили модерацию в Фейсбук на текст. Проверяется здесь: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
Заявки фрилансеров
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