Дизайн этикеток

Необходимо разработать дизайн четырех этикеток. Нужен обычный попсовый дизайн без изысков, но грамотный и приятный. Примерный размер каждой этикетки: 20х8 см. Готовы сотрудничать только с профессиональным дизайнером, имеющим опыт в сфере дизайна упаковки. Ссылка на портфолио обязательна. Возможно продолжение сотрудничества после первого заказа. Ждем от вас предложение по цене.