Дизайн этикеток

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок249 просмотров

Необходимо разработать дизайн четырех этикеток. Нужен обычный попсовый дизайн без изысков, но грамотный и приятный. Примерный размер каждой этикетки: 20х8 см. Готовы сотрудничать только с профессиональным дизайнером, имеющим опыт в сфере дизайна упаковки. Ссылка на портфолио обязательна. Возможно продолжение сотрудничества после первого заказа. Ждем от вас предложение по цене.

7 лет назад
guest_15340662988188
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$80
3 дня
Все понравилось.
Приятно было сотрудничать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nastya_vel8122
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад