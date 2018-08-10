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Сверстать книгу
Здравствуйте,
требуется сверстать книгу для печати,
объем текста около 90 тыс. знаков,
верстка простая без картинок, графиков, формул.
Сделать нужно за сегодня.
Можете предложить свою цену и если есть примеры в портфолио.
Спасибо.
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