Сверстать книгу

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок177 просмотров

Здравствуйте,

требуется сверстать книгу для печати,

объем текста около 90 тыс. знаков,

верстка простая без картинок, графиков, формул.

Сделать нужно за сегодня.

Можете предложить свою цену и если есть примеры в портфолио.

Спасибо.

7 лет назад
deponto
Денис 
44 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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