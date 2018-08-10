Сделать развертку для печати коробки

Вводные данные: Есть исходник в .ai графики, которую нужно напечатать на коробке (прикрепил к заданию).

Задача: сделать развертку этой графики под размеры коробки (штамп) для того, чтобы коробку можно было передать в печать. Коробка будет примерно в таких же пропорциях.

Сроки: 14.08 около 11-12 утра по мск мне пришлют данные по размерам коробки. Нужно будет в течение 1-2 часов сделать развертку исходной графики под размеры изображения.

Прошу прикрепить подобные выполненные работы, контакт для оперативной связи (whatsapp/telegram) и стоимость за выполнение.