Создание логотипа

Добрый день! Необходимо нарисовать логотип для интернет и оффлайн магазина по продаже детских круглых кроваток-трансформеров + постельного белья к ним. ТЗ во вложении. Формат предоставления итогового логотипа также во вложении. Просьба давать адекватный ценник! Сроки - 3-4 дня ...
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Требуется в кратчайшие сроки создать современный логотип юрфирмы и в дальнейшем разработать фирменный стиль
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