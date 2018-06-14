Разработка логотипа.

Приветствую! Объявляю конкурс на дизайн логотипа магазина/сервиса техники Apple [b]Чем занимается компания:[/b] - Продажа техники Apple в специализированной сети розничных магазинов - Обслуживание и ремонт техники Apple в специализированной сети розничных магазинов Сейчас логотип есть и он устраивает, в целом, но смотрится ...