Логотип для строительной компании

Мы производим и строим 100% экологически чистые дома (дерево, солома, глина и ничего лишнего, химического, безопасные на 100%) для премиум сегмента по технологии с историей в 7000 лет. Такие дома превосходят остальные технологии по всем показателям (90% работ происходит на производстве с миллиметровой точностью, не пирог стены, а законсервированный монолит; микроклимат (идеальная звукоизоляция, влажность), энергоэффективность, безопасность (материалы, сейсмоустойчивость, пожаробезопасность, от грызунов и пр., ), скорость возведения (без усадки каркаса и утеплителя).

Дом, в котором легко дышать.

Дом,в котором дети растут здоровыми.

Дом,в котором жить безопасно.

Дом,из которого не хочется уходить.

Дом,где вы будете высыпаться в 2 раза быстрее.

Дом,в котором восстанавливается биополе человека.

Т.к. мы считаем такой дом идеальным для жизни, то название наше Золотое сечение. Золотое сечение в архитектуре - это гармоничная пропорция дома. Наш дом сделан природой и руками, но с миллиметровой точностью, поэтому мы считаем его гармоничным во всем.

Дом на 85% состоит из ежегодно возобновляемого природного ресурса. У нас безотходное производство с минимальным расходом электроэнергии. Экологичность во всём. Уникальная запатентованная технология