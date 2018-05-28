Логотип для сайта

$75
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок812 просмотров
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#1$75

Необходим логотип для сайта про гадания онлайн

pogadaem.com

  • логотип должен быть в стилистике сайта
  • органически вписываться в дизайн
  • домен не обязательно должен быть в логотипе
  • цвет шапки можно изменятт, поэтому не стоит на него особо заостряться
актуально до 15 мая (выберу победителя) продлено до 25 мая
Логотип для сайта
6 лет назад
vladisi01mos
Влад 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
не первый раз работаю с Еленой и как всегда отличный результат. Рекомендую к сотруднечеству.
Благодарю за сотрудничество. Рекомендую Влада как надежного заказчика.
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября