Мы новая коврочистка, нужен логотип и фирменный стиль. Фирменный стиль: 1. Визитки 2. Листовки для расклейки а4 3. Фон для лендинга. Пока только это.
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Необходим логотип для сайта про гадания онлайн
- логотип должен быть в стилистике сайта
- органически вписываться в дизайн
- домен не обязательно должен быть в логотипе
- цвет шапки можно изменятт, поэтому не стоит на него особо заостряться
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