3D модели + рендер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка189 просмотров

Создать  3D модели предметов + рендер по ТЗ, последующая обработка.

7 лет назад
Darovskyi
40 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GW-visual
Григорий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$500
17 дней
Отличная работа, терпеливо и профессионально выполнял все прихоти заказчика, как результат, отличный продукт.
Хороший заказчик. Знает чего хочет. Оплата вовремя. Всем советую

Заявки фрилансеров

GW-visual
Григорий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад