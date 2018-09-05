Пилон самолета

В существующей 3D модели (.dwg) в пространстве между заданной поверхностью крыши и заданной поверхностью крыла смоделировать пилон. (в модели присутствует обтекатель, на его форму размеры можно опираться как на шаблон). Плюс пришлю фотки похожих конструкций. Заданий много, это тестовое и в тоже время базовое.