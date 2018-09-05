Пилон самолета

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок276 просмотров

В существующей 3D модели (.dwg) в пространстве между заданной поверхностью крыши и заданной поверхностью крыла смоделировать пилон. (в модели присутствует обтекатель, на его форму размеры можно опираться как на шаблон). Плюс пришлю фотки похожих конструкций. Заданий много, это тестовое и в тоже время базовое.

7 лет назад
R_Jr
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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