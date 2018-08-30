Сделать фотографии по ТЗ для . амазона
Сделать 3D модель (фотореалистичную визуализацию)
ПодробноеТЗ.
Задача:
Сделать точную копию (фотореалистичную ЗD визуализацию) этой лопатки как на фото, только без руки. Предмет должен на 99,9% соответствовать изображению, что фактически предполагает
идентичность. (рисунок дерева не обязательно делать один в один, главное чтобы
была видна его текстура и узор)
Необходимо показать наличие материала из нейлона внутри, сделать срез на нижней части, по указанной линии. Толщина верхнего материала на срезе четко не определена - сделать примерно как на фото «пример». Внутри однородный, плоский материал нейлон. Имеет цвет как у силикона (верхний материал), его
нужно сделать немного светлее, чтобыбыло заметное отличие, и не сливались по цвету силикон и нейлон.
Срез на визуализации, который на фото (отмечен краснымкрестиком) меня не устраивает, он должен быть более толстым и обьемным.
Уже начинал работать с одним исполнителем по этому заданию, его черновик на фото отмечен красным крестиком. Так вот этот исполнитель утверждал мне, что предмет, который он сделал, идентичен тому, что на фото, хотя очевидно,
что это не так. Геометрия и формы у его визуализации не правильная. Если вы
готовы приступить к заданию и сделать его согласно ТЗ, укажите стоимость вашей работы и сроки, и предоставьте пожалуйста ваше портфолио.
По порядку работы, сначала исполнителю необходимо предоставить черновой вариант, если будут замечания доработать.
Дополнение, готовый результат: 1. Лопатка нужна в формате png без фона сам предмет, для дальнейшего использования в редакторах 2) И картинкой в формате jpeg в размере 2000*2000 пикселей на белом фоне (лопатка должна быть
расположена посередине) так же нужно отрисовать небольшую тень снизу для реалистичности, как на фото.
Для работы предоставлю фото лопатки с других ракурсов и с размерами. Чертежа нет.
Но готовая работа нужна именно в ракурсе 1 или 2 как на фото.
На изделии есть логотип, на фото он замазан. Так же предоставлю вам его, в нужном формате.
Заявки фрилансеров
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