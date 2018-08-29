Визуализация кухонной губки.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок308 просмотров

Приветствую. Нужно смоделировать набор из кухонных губок в упаковке, и без (9шт), а затем визуализировать их в 8-9 ракурсах.  Так же нужно будет интегрировать в интерьер. Качество должно получится фотографическое. 

7 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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