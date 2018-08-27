Есть видеоролики (исходники) в формате obj,fbx,dae, mov Есть пример визуализации авто http://carvisualizer.plus360degrees.com/threejs/ Хочу сделать: отрисованную уже машину в WebGL Добавить к этой модели 3D - видеоэффекты (царапины, блеск, растекание воды, усиление ...
3Д модель дорожного полотна
Компания CarX ( http://www.carx-tech.com/ ) ищет дизайнера с опытом 3д моделирования и создания фотореалистичных
текстур для удаленной проектной работы. Требуется реализовать
реалистичные модели дорожного полотна с текстурами Diffuse по указанным в
ТЗ правилам. Модель представляет собой дорогу с определенным типом
покрытия (гравий, асфальт, грунт и т.д.) 6 метров в ширину с
придорожными обочинами 3-5 метров от самой дороги - это 200 метровые
части дороги стыкующиеся между собой, либо напрямую, либо через
переходную стыковочную модель, например при переходе из асфальтовой
дороги в грунтовую или при различной ширине стыкующихся моделей.
Есть подробное описание требований в ТЗ.
Качество моделей и текстур должно быть на уровне Dirt Rally ( https://www.google.com/search?q=dirt+rally&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8pvm4zt_cAhVHxKYKHbVbDg8Q_AUICygC&biw=2560&bih=1303#imgrc=j2fBex4TimDbbM: ). Также требуется создание моделей придорожных объектов выдержанных в
определенном стилевом диапазоне соответствующем географической местности
трассы. Текстуры требуются только дифузные без бампа и нормалей.
Для начала предлагается создание 1 тестовой модели для согласования конечного результата по ходу разработки.
Подробное ТЗ можно получить во время личной ознакомительной беседы по скайпу. Тестовое задание оплачивается.
Срок выполнения тестового задания не более 3-х дней.
Наши игры:
CarX Drift Racing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CarXTech.CarXDriftRacingFull&hl=ru
CarX Highway Racing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CarXTech.highWay&hl=ru
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