3Д модель дорожного полотна

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок246 просмотров

Компания CarX ( http://www.carx-tech.com/ ) ищет дизайнера с опытом 3д моделирования и создания фотореалистичных

текстур для удаленной проектной работы. Требуется реализовать

реалистичные модели дорожного полотна с текстурами Diffuse по указанным в

ТЗ правилам. Модель представляет собой дорогу с определенным типом

покрытия (гравий, асфальт, грунт и т.д.) 6 метров в ширину с

придорожными обочинами 3-5 метров от самой дороги - это 200 метровые

части дороги стыкующиеся между собой, либо напрямую, либо через

переходную стыковочную модель, например при переходе из асфальтовой

дороги в грунтовую или при различной ширине стыкующихся моделей.

Есть подробное описание требований в ТЗ.

Качество моделей и текстур должно быть на уровне Dirt Rally ( https://www.google.com/search?q=dirt+rally&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8pvm4zt_cAhVHxKYKHbVbDg8Q_AUICygC&biw=2560&bih=1303#imgrc=j2fBex4TimDbbM: ). Также требуется создание моделей придорожных объектов выдержанных в

определенном стилевом диапазоне соответствующем географической местности

трассы. Текстуры требуются только дифузные без бампа и нормалей.

Для начала предлагается создание 1 тестовой модели для согласования конечного результата по ходу разработки.

Подробное ТЗ можно получить во время личной ознакомительной беседы по скайпу. Тестовое задание оплачивается.

Срок выполнения тестового задания не более 3-х дней.

Наши игры:

CarX Drift Racing

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CarXTech.CarXDriftRacingFull&hl=ru

CarX Highway Racing

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CarXTech.highWay&hl=ru

7 лет назад
tprokopov
Прокопов 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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