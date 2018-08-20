Необходимо нарисовать 2D-карту. Как пример, можно использовать http://bazis.kz/bazis_sity. На карте должно располагаться 16 зданий. Адреса зданий отправим реальному исполнителю.
Сделать смарт слои матрасов для PS
Необходимо сделать слои матраса в разрезе через смарт слои для PS, что бы потом можно было изменять и редактировать.
Сами слои будут накладываться на реальную фото матраса. Слои должны быть нарисованы с учетом перспективы.
Всего нужно сделать 5 слоев (поролон, кокос, латекс, войлок, пружинный блок), все двух размеров тонкий и потолще.
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