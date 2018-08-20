Сделать смарт слои матрасов для PS

Необходимо сделать слои матраса в разрезе через смарт слои для PS, что бы потом можно было изменять и редактировать.

Сами слои будут накладываться на реальную фото матраса. Слои должны быть нарисованы с учетом перспективы.

Всего нужно сделать 5 слоев (поролон, кокос, латекс, войлок, пружинный блок), все двух размеров тонкий и потолще.