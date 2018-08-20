Необходимо нарисовать 2D-карту.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок256 просмотров

Необходимо нарисовать 2D-карту.

Как пример, можно использовать http://bazis.kz/bazis_sity.

На карте должно располагаться 16 зданий. Адреса зданий отправим реальному исполнителю.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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