Визуализация карты земельных участков

Нужно сделать визуализацию карты земельных участков с границами участков, дороги, лес, кусок озера, одинаковые условные дома. 50 участков, несколько дорог, супер 3d не нужно, нужно что бы клиент понимал, как и где у него будет расположен будущий дом.

Примеры прикрепляю.

Предлагайте цены и сроки.