Дизайнер 3D-max под рисование 3D-вещей

Нужны качественные дизайнеры для рисования разных 3D-вещей (например, мебель, фигурки, аватары...).

Должно получиться несколько десятков кадров по типу такого - https://drive.google.com/open?id=10XAe-_OUfK1X4ubT5hY_2vdW1G3TdrYb (там файл sbin - качаем и смотрим)

Объекты могут быть попроще и посложнее, берем среднюю цену за 1 объект. Интересует ваша такая цена и сроки за 1 объект. Сколько вы сможете делать в месяц? Объектов в проекте много.