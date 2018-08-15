Дизайнер 3D-max под рисование 3D-вещей

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок220 просмотров

Нужны качественные дизайнеры для рисования разных 3D-вещей (например, мебель, фигурки, аватары...).

Должно получиться несколько десятков кадров по типу такого - https://drive.google.com/open?id=10XAe-_OUfK1X4ubT5hY_2vdW1G3TdrYb (там файл sbin - качаем и смотрим)

Объекты могут быть попроще и посложнее, берем среднюю цену за 1 объект. Интересует ваша такая цена и сроки за 1 объект. Сколько вы сможете делать в месяц? Объектов в проекте много.

3ds Max
7 лет назад
seobmen
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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